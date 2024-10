Ascopiave, Kepler Cheuvreux alza target price e conferma Buy

Ascopiave

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato aper azione (dai precedenti 3,40 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, confermando la".La revisione è arrivata in vista dei, che la società pubblicherà il 7 novembre. Gli analisti si aspettano, in linea con il trend di crescita nel primo semestre e con le stime per l'intero anno."Ilin Italia - si legge nella ricerca - Innanzitutto, Ascopiave ha avviato trattative esclusive conper rilevare gli asset di distribuzione del gas (circa 490.000 RDP). Inoltre, il management sta esaminando attentamente le decisioni dell'autorità antitrust suia seguito dell'accordo di fusione trae 2i Rete Gas, che porterà alla creazione di un gruppo con una quota di mercato di circa il 55% nella distribuzione del gas in Italia".