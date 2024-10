Bubbles (Acqua & Sapone), S&P assegna rating "B" con outlook stabile

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha assegnato aunBubbles Bidco, il principale gruppo italiano di rivenditori di prodotti per la cura della casa e della persona (HPC) che opera principalmente tramite il marchio Acqua & Sapone, ha emessosenior garantite per 850 milioni di euro e unasuper senior (RCF) da 130 milioni di euro, entrambe con scadenza nel 2031.I proventi delle obbligazioni hanno consentito alla società di private equity TDR Capital di acquisire il 60% del gruppo Bubbles. TDR e gli azionisti esistenti, la società di private equity H.I.G. Capital e la famiglia Barbarossa (ciascuna con circa il 20% di partecipazione dopo la transazione) hanno contribuito con circa 975 milioni di euro di capitale, traducendosi in un vL'outlook stabile riflette l'aspettativa che Bubbles, supportando una crescita dei ricavi del 6%-10% nel 2024-2025 e mantenendo un margine EBITDA rettificato al 17%-18% nello stesso periodo. Ciò dovrebbe consentire al gruppo di mantenere una leva finanziaria a circa 5,4x nel 2024 prima di ridurre la leva finanziaria a 5,0x nel 2025, mantenendo al contempo un free operating cash flow after leases a 20-30 milioni di euro all'anno nel 2024-2025.