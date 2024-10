ESMA chiede pareri al mercato sulla semplificazione dei prospetti

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (), l'autorità di regolamentazione e supervisione dei mercati finanziari dell'UE, ha pubblicato unsulla bozza di consulenza tecnica ai sensi dele una Call for Evidence (CfE) sulla Prospectus Liability.La consultazione contiene raccomandazioni volte asemplificando e riducendo l'onere normativo. Inoltre, presenta anche proposte per titoli non azionari pubblicizzati con caratteristiche ESG e proposte per aggiornare i requisiti di segnalazione dei dati per considerare le modifiche introdotte dal Listing Act.Ilrichiede un'analisi della responsabilità per le informazioni fornite in un prospetto e una valutazione se sia giustificata un'ulteriore armonizzazione a tale riguardo. Richiede inoltre la presentazione di proposte di modifica delle disposizioni sulla responsabilità, se pertinenti. La Call for Evidence on Prospectus Liability mira pertanto a raccogliere input per fornire consulenza tecnica sull'opportunità di prendere in considerazione un'ulteriore armonizzazione.Le parti interessate sono invitate a inviare il loro contributo al CP e al CfE. L'ESMA pubblicherà nel secondo trimestre del 2025 la sua consulenza tecnica finale alla Commissione europea in due relazioni finali separate basate sul feedback ricevuto., la Commissione ha adottato una proposta legislativa per semplificare i requisiti di quotazione per promuovere un migliore accesso ai mercati dei capitali pubblici per le società dell'UE, in particolare le PMI. Un compromesso è stato approvato dal Consiglio il 14e votato dal Parlamento europeo in prima lettura in sessione plenaria il 24 aprile 2024. L', il Consiglio ha adottato il Listing Act.Poiché i testi giuridici entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e poiché alcune disposizioni hanno un'entrata in vigore differita da 15 a 18 mesi dopo tale data, la Commissione prevede che la