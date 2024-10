eVISO, assemblea approva bilancio e dividendo di 0,045 euro

eVISO

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche, hadi esercizio chiuso al 30 giugno 2024.Inoltre, ha deliberato di, pari a 4.883.77 euro, come segue: 271 euro alla riserva legale, così da raggiungere il limite richiesto dall'art. 2430 del Codice Civile; unpari a 0,045 euro per ciascuna azione legittimata all'incasso del dividendo, che corrisponde attualmente ad un ammontare complessivo di circa 1.100.000 euro; il residuo, attualmente ammontante a 3.783.500 euro circa, alla Riserva straordinaria.Approvata l'autorizzazione all'e conferito l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2025-2027.