First Capital, Finan Service sale al 5,18% del capitale

First Capital

(Teleborsa) -, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, ha comunicato chedella propria partecipazione nel capitale sociale. In particolare, Finan Service possiede 152.727 azioni First Capital, pari al 5,18% del capitale sociale.Secondo quanto risulta a Teleborsa, Finan Service - da tempo socia di First Capital -, azienda lombarda attiva nella produzione di viteria, standard e speciale per grossisti e distributori specializzati, oggi guidata da Raoul Bontempi.sono ora: Next Holding con il 26,91%, Strategy Invest con il 25,62%, CHUI con il 7,56%, Finan Service con il 5,18%. Le azioni proprie sono pari al 1,05%, mentre in mano al mercato c'è il 33,69%.