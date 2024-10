Saipem, Barclays aumenta target price e conferma Overweight

Barclays

Saipem

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+6% dai precedenti 3,20 euro) ilsu, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, confermando la".Gli analisti scrivono che Saipem ha registratocon un altro significativo afflusso di ordini e un "beat and raise". Ancora più importante, la flotta offshore è ora completamente prenotata per il periodo 2025-26 e circa a metà anche per il 2027-28, con l'azienda fiduciosa che si riempirà presto anche questa.Di conseguenza,e "il rischio associato a pratiche di offerta aggressive in periodi di magra è stato sradicato dal suo mix di margini", si legge nella ricerca. Ora si tratta di continuare l'esecuzione e vedere i margini migliorare in AssetBacked Services e recuperare nel tempo in Energy Carrier.Rimangono problemi nel progetto eolico Courselles, "ma Saipem sta rapidamente, a nostro avviso,", viene evidenziato.