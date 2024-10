Bp, utile in calo nel terzo trimestre. Lancia buyback da 1,75 miliardi di dollari

Bp

(Teleborsa) -, colosso energetico britannico, nel terzo trimestre ha registrato un utile sottostante di, rispetto ai 2,8 miliardi del trimestre precedente. Rispetto al secondo trimestre, l'azienda ha spiegato il risultato riflettepiù deboli, un risultato di trading suldebole e realizzazioni sui liquidi inferiori. Il risultato di marketing e trading sulè stato invece nella media."Abbiamo fatto progressi significativi da quando abbiamo esposto le nostre sei priorità all'inizio di quest'anno per rendere bp più semplice, più mirata e di maggior valore - ha dichiarato l'amministratore delegato,-. Nel settore del petrolio e del gas, vediamo il potenziale per crescere nel corso del decennio concentrandoci sul valore rispetto al volume. Crediamo anche profondamente nell'opportunità offerta dalla transizione energetica: abbiamo stabilito una serie di posizioni di leadership e continueremo a classificare i nostri investimenti in modo elevato per garantire che siano competitivi con il resto della nostra attività. Sono assolutamente certo che le azioni che stiamo intraprendendo faranno crescere il valore di bp".Ilda 1,75 miliardi di dollari annunciato con i risultati del secondo trimestre è stato completato il 25 ottobre 2024. In relazione ai risultati del terzo trimestre, bp intende eseguire un riacquisto di azioni da 1,75 miliardi di dollari prima di comunicare i risultati del quarto trimestre. Inoltre, bp si è impegnata ad annunciare un ulteriore tranche da 1,75 miliardi di dollari per il quarto trimestre del 2024.Confermato il programma di riacquisto di azioni dafino al 2025. Come parte dell'aggiornamento dei piani a medio termine, Bp ha annunciato che a febbraio 2025 verranno rivisti alcuni elementi della, comprese le aspettative per i riacquisti di azioni del 2025.