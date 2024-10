Decreto legge Fiscale, arrivano gli emendamenti Anief

(Teleborsa) -: sono i quattro emendamenti al decreto legge Fiscale 155/24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.246 del 19-10-2024, che il sindacato Anief propone per migliorare l’organizzazione delle nostre scuole. “È bene che il Parlamento approvi queste nostre richieste – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – perché i nostri istituti scolastici hanno estremo bisogno di maggiori risorse umane, di stipendi adeguati alle energie profuse e parità dei diritti del personale precario, oltre che l’introduzione di profili professionali superiori. Ci appelliamo a deputati e senatori perché approvino i nostri emendamenti orientanti a produrre un’offerta formative di maggiore livello”.Con queste modifiche, in particolare,gli stessi che erano stati contrattualizzati lo scorso anno scolastico: ciò permetterebbe di affrontare con efficacia i complessi progetti di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziati dall’Unione Europea, e di Agenda Sud anti dispersione scolastica. Qualora ciò non dovesse avvenire è evidente che si metteranno a serio rischio gli obiettivi posti dall’Italia con l’Unione Europea: si tratterebbe di una grave mancanza, perché si rischierebbe seriamente di mettere a repentaglio la realizzazione di progetti formativi miliardari.er contratto, la disposizione prevede l’attribuzione di una specifica indennità in ragione dell’abuso di contratti a tempo determinato, come già denunciato dall’Anief al Consiglio d’Europa. Sui questo tema, tra l’latro, è attivo un contenzioso oggetto della procedura d’infrazione n. 2014/4231 sulla violazione da parte dello Stato italiano della normativa comunitaria dei contratti a termine dopo l’approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 e le sentenze delle Sezione Unite della Corte di Cassazione a partire dalla n. 22552 del 7 novembre 2016.Al fine di raggiungere la parità di trattamento per contratto,come del resto condanna da 25 anni la direttiva comunitaria 1999/70/CE.delle istituzioni scolastiche attraverso l’introduzione, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, di uno staff che corrisponde fino al 10 per cento di docenti che coadiuvano il dirigente scolastico in attività di supporto organizzativo e didattico: a tali professionisti della formazione si potranno anche delegare specifici compiti con riferimento all'area del funzionamento organizzativo e didattico e dei rapporti col territorio e con le associazioni, della valutazione e della formazione in servizio, dell'orientamento e delle politiche per gli alunni,