Ford, guidance deludente dopo calo dell'utile del terzo trimestre

Ford Motor

(Teleborsa) -, importante casa automobilistica statunitense, ha comunicato che ildel2024 è stato di 46 miliardi di dollari, in aumento del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ciò segna il decimo trimestre consecutivo di crescita del fatturato anno su anno dell'azienda, grazie a "una nuova e avvincente gamma di prodotti che offre libertà di scelta sia ai clienti al dettaglio che a quelli commerciali", sottolinea la società.L'è stato di 2,6 miliardi di dollari, un miglioramento di 352 milioni di dollari anno su anno. Il miglioramento è stato guidato da un volume maggiore e da un mix favorevole, compensato in parte dalla pressione sui prezzi dei veicoli elettrici e dal cambio avverso. L'è stato di 0,9 miliardi di dollari, in calo di 0,3 miliardi rispetto al terzo trimestre del 2023, dovuto in gran parte a un addebito di 1 miliardo di dollari precedentemente annunciato relativo ai veicoli elettrici, che faceva parte delle azioni intraprese per realizzare un business di veicoli elettrici redditizio, efficiente in termini di capitale e in crescita."Siamo in una posizione di forza con Ford+ mentre il nostro settore sta attraversando una radicale trasformazione - ha affermato il- Abbiamo preso decisioni strategiche e intrapreso azioni difficili per creare vantaggi per Ford rispetto alla concorrenza in aree chiave come Ford Pro, operazioni internazionali, software e veicoli elettrici di nuova generazione. È importante sottolineare che, nel tempo, abbiamo un notevole vantaggio finanziario mentre pieghiamo la curva su costi e qualità, un obiettivo chiave del nostro team".Ford oraun EBIT rettificato di circa 10 miliardi di dollari (in calo rispetto al precedente intervallo di 10-12 miliardi di dollari), con un f cash flow rettificato compreso tra 7,5 e 8,5 miliardi di dollari. Le spese in conto capitale dovrebbero essere comprese tra 8 e 8,5 miliardi di dollari.