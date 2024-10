Itway vola grazie alla partnership con Acronis

ITway

fornitore di software per l'e-business

FTSE Italia All-Share

(Teleborsa) - Brilla, che passa di mano con un aumento del 16,10%.A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia che la società specializzata nelle soluzioni di cyber security ha stretto una partnership strategica con la società Acronis specializzata nelle soluzioni di cyber security e nella protezione dati.L’accordo prevede un incremento di fatturato ricorrente per il Gruppo Itway pari a 1,5 milioni nei prossimi tre anni, generato da servizi gestiti di cyber recovery, operando nei settori Service Provider, Pubblica Amministrazione, Sanità, Banche e Assicurazioni, Energia, Manifatturiero e GDO.Per Kt&Partners il fair value è a 2,35 euroL'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 1,051 Euro con prima area di resistenza vista a 1,226. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 0,9347.