Italiaonline: partnership europea con Qrate Media per accelerare sviluppo commerciale

(Teleborsa) -annuncia unapiattaforma innovativa specializzata nella media curation. L'accordo – fa sapere Italiaonline in una nota – rappresenta il primo tassello di un ambizioso piano di sviluppo commerciale internazionale che prevede per Italiaonline l'espansione della propria presenza ai mercati europei offrendo soluzioni innovative e ad alto valore aggiunto per le aziende che investono in campagne digital.Laconsente di integrare le soluzioni di media curation di Qrate con l'ecosistema digitale di Italiaonline, offrendo a inserzionisti e brand italiani e stranieri nuove opportunità per massimizzare le proprie performance pubblicitarie attraverso tecnologie avanzate e strategie innovative.La– spiega la nota – è un approccio innovativo del programmatic advertising, che permette di selezionare in modo intelligente e strategico i migliori spazi pubblicitari digitali tramite l'utilizzo di algoritmi evoluti e tecnologie di intelligenza artificiale. In tal modo, si può ottimizzare il contesto in cui i messaggi dei brand sono visualizzati, migliorando le performance delle campagne e garantendo una maggiore qualità del traffico.Italiaonline distribuirà la soluzione a brand e centri media basati in Italia attraversoa clienti e centri media basati all'estero attraversola sua divisione tech internazionale.Per Italiaonline, l'accordo è stato perfezionato dal team guidato da"Siamo entusiasti – ha dichiarato– di avviare la partnership con Qrate Media, fondamentale per il nostro piano di espansione internazionale. La media curation è un trend di grande rilevanza nel settore adtech, che riteniamo contribuirà alla crescita dell'ecosistema pubblicitario. Grazie all'accordo con Qrate Media, potremo offrire ai nostri clienti soluzioni ancora più efficaci e performanti, per assicurare l'acquisto di inventory pubblicitarie di alta qualità e garantire un elevato ROI sulle campagne".