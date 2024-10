Meloni attesa a Tripoli per business forum Italia-Libia

(Teleborsa) - C'è attesa per in agenda per oggi a Tripoli, alle ore 12, cui parteciperà anche la. L'iniziativa sarà utile per portare a casa importanti contratti nel settore energetico (petrolio e gas), ma anche nel campo delle infrastrutture. L'accordo, in particolare, riguarderàUn incontro che, secondo quanto affermato dal Ministro per gli Affari di Gabinetto del governo libico Adel Jumaa, dovrebbetra i due paesi.si conferma infatti il, con una quota di mercato dle 12%, secondo i dati resi noti da Unioncamere."Importiamo principalmente petrolio ed. E alle famiglie la qualità delpiace, sia nella sua componente legata al sistema casa che a quella legata alla moda. - siega Unioncamere - Ma le opportunità di un ulteriore sviluppo delle relazioni economiche tra Italia e Libia ci sono e sono numerose.La missione del Governo italiano a Tripoli, supportata dalla, sfocerà nella sigla di untra le Camere di commercio dei due Paesi, rappresentate rispettivamente da Unioncamere e dalla General Libyan Union of Chambers of Commerce, Industry and Agriculture.Parola d'ordine dell'intesa, siglata dal presidente della General Libyan Union of Chambers of Commerce, Industry and Agriculture,, e dal vicepresidente vicario di Unioncamere,, è la cooperazione per promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, attraverso lo scambio di informazioni, la diffusione di competenze tecniche, know-how ed opportunità di formazione.