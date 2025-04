Meloni incontra Erdogan: rafforzata la cooperazione commerciale fra i due Paesi

(Teleborsa) - Uned un nuovo. E' il risultato delfra i due Paesi, in corso ora a Villa Doria Pamphilj, a Roma. "La dichiarazione congiunta" dellae del"conferma la solidità dei rapporti" fra i due Paesi e "getta le basi per rafforzare ancora di più il partenariato"."Abbiamodell'interscambio difissato in occasione dell'ultimo vertice intergovernativo", ha spiegato Meloni in conferenza stampa, aggiungendo "ora abbiamonel medio periodo, ossia che l'interscambio raggiunga idi dollari". Un obiettivo ambizioso che "richiede molto lavoro" - ha aggiunto - ma fa perno "sul dinamismo delle nostre aziende"., ha spiegato Meloni, facendo cenno alla decisione della turcae dar vitaper lo sviluppo, produzione e manutenzione di sistemi aerei senza pilota. "Lo considero un accordo significativo - ha sottolineato - che prevede la nascita di una joint venture con sede in Italia che permetterà di valorizzare i rispettivi punti di forza, e aprire nuove opportunità di mercato soprattutto in Europa"."Ihanno deciso di prendere in considerazione", ha confermato il Presidente turco Erdogan, aggiungendo "non ci sono dubbi chesono un" e che "l'Italia e tra primi 5 partner del nostro commercio estero"."Sono certo certo che ilcommerciali", ha aggiunto il leader turco, ricordando che la cooperazione con l'Italia "ha già compiuto progressi significativi" nei settori dell'industria e della difesa e potrà evolvere"che andranno a beneficio di entrambi i nostri paesi e naturalmente di tutta la regione".I due leader hanno avuto un. Meloni ha fatto cenno alla dichiarazione "unilaterale" di Putin, che ha proposto una, spiegando che è "un'iniziativa di cui". "L'Italia ribadisce il pieno sostegno agli sforzi del presidente Trump per arrivare a una pace giusta e duratura in Ucraina", ha concluso la Premier, tornando a citare lo storico incontro di San Pietro fra Trump e Zelensky, che auspica si dimostri "un punto di svolta" nella crisi.Dal canto suo, il"all'integrità territoriale, alla, in quanto attore effettivo anche della sicurezza del Mar Nero".