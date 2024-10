Mercato del Vetro Piano 2023: settore edilizia in calo, crescita per l’arredamento

(Teleborsa) - Ilha, grazie alla crescita della domanda nel settore dell’arredamento che ha bilanciato la lieve contrazione del comparto edilizio. Questo è quanto emerge dal, promosso dain collaborazione cone coordinato scientificamente dal. Secondo il rapporto, mentre la, passando dail settore dell’arredamento haNel 2023, il, seguito dall'arredamento con il 24% e dalle altre applicazioni, come il comparto del freddo e gli elettrodomestici, con l'8%. La domanda per il vetro piano nella ristrutturazione residenziale è, con previsioni di ulteriore contrazione nel 2024 e 2025. Anche nel segmento residenziale nuovo, la domanda è stata stabile, attestandosi a 73 milioni di euro.Sul fronte non residenziale, la domanda di. Il settore non residenziale, soprattutto negli edifici per servizi avanzati e nelle strutture pubbliche, si prevede in crescita per il 2024 e 2025, compensando il rallentamento della domanda residenziale.Le aziende di trasformazione del vetro piano hanno registrato un’ottima redditività nel 2023, con il ROS (Return on Sales) in aumento all’11,1%, rispetto al 9,2% del 2022, e il ROIC () che è salito al 12%, evidenziando una gestione efficiente del capitale. Il rapporto tra capitale proprio e mezzi terzi è rimasto solido, a 1,1, e la posizione finanziaria netta (PFN) rispetto all'EBITDA è scesa ulteriormente a 0,3, segno di un’elevata solidità finanziaria delle imprese del settore.Il rapporto dell’OVP prevede un 2024 con una leggera contrazione del mercato del vetro piano, con il settore edilizio in calo del -3,8%, mentre si prospetta una crescita del +5,3% per l’arredamento. Lee, con una crescita complessiva del mercato del vetro piano stimata al 2,1%, grazie a una moderata ripresa della domanda sia nell’edilizia sia nell’arredamento.L'Osservatorio, giunto alla, monitora annualmente la domanda di vetro piano e le prestazioni di 136 aziende del settore, che rappresentano circa il 75% del mercato italiano, offrendo così un quadro dettagliato e aggiornato del comparto.