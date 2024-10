Smart Working: 3,55 milioni di lavoratori da remoto nel 2024

(Teleborsa) - Losi dimostra resiliente e consolidato, con, quasi stabile rispetto al 2023 (). Se da una parte aumenta il numero di smart worker nelle grandi aziende, che raggiungono i 2 milioni, dall’altra il trend, mentre rimane stabile nella Pubblica Amministrazione. Per il, che puntano a espandere le iniziative di lavoro agile.Le aziende sperimentano, come la settimana corta e l’, adottate da meno del 10% delle organizzazioni ma con crescente interesse. Gli spazi di lavoro sono sempre più mirati al benessere, con ambienti flessibili e aree di socializzazione, ma c'è ancora margine di miglioramento sul fronte della sostenibilità e dell'inclusività.Al convegno "", l’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano ha presentato la sua ricerca, rivelando che il 73% degli smart worker è contrario a un ritorno esclusivo alla presenza fisica. Sono stati assegnati gli "Smart Working Award 2024" a Carrefour Italia, Vaillant Group Italia e INPS per l’innovazione nelle loro pratiche di lavoro agile."Negli ultimi mesi, a causa dell’eliminazione degli ultimi obblighi normativi sullo Smart Working e della scelta di alcune grandi multinazionali di far tornare i propri lavoratori totalmente in presenza, si è– spiega-. In realtà i numeri fotografano un’altra realtà, con io. Il lavoro agile cresce nelle grandi aziende e cala nelle PMI. Nelle piccole realtà la fine dell’obbligo dello Smart Working per i lavoratori fragili ha riportato in ufficio molti lavoratori, probabilmente perché questo modello organizzativo è ancora visto, prevalentemente, come uno strumento occasionale di conciliazione tra vita privata e lavorativa e non come una vera e propria innovazione nell’organizzazione del lavoro"."Laè rilevante per attrarre e trattenere talenti. Per questo le organizzazioni stanno valutando e sperimentando nuovi modelli per ampliare il numero di persone che possono fruire di forme di flessibilità e, allo stesso tempo, accedere ad un più ampio bacino di competenze necessarie – dice-. Si va dalla settimana corta, adottata effettivamente da meno del 10% delle aziende, ma che riscuote molto interesse, all’International Smart Working: un fenomeno praticatoe che permette di impiegare persone che risiedono all’estero, siano esse di nazionalità straniera o italiana".L’atteggiamento deinel determinare l’adozione delle pratiche di Smart Working e il loro effettivo utilizzo.mettendole in pratica e stimolando anche i propri collaboratori a farlo. Nel settore pubblico e nelle PMI questo atteggiamento positivo è meno diffuso, presente solo, rispettivamente, nel 35% e nel 27% delle organizzazioni. Orispetto allo Smart Working, permettendo alle persone di lavorare da remoto solo in presenza di particolari necessità o addirittura non incentivandone l’applicazione. Un approccio strategico in cui sia lavoratori che manager rivedono il proprio modo di lavorare coerentemente con la filosofia delle Smart Working, è presente solo nel 33% delle grandi imprese, nel 20% delle PA e nell’8% delle PMI, e porta a risultati superiori in termini sia di prestazioni organizzative che di benessere delle persone.Cresce l’attenzione alper renderli più efficaci ed attrattivi in un modello di lavoro Smart. Il 78% delle grandi imprese ha, almeno in alcune sedi, spazi flessibili, riconfigurabili, differenziati e che permettono un uso efficace degli ambienti, soluzioni presenti anche nel 49% della PA e nel 34% delle PMI., mentre restano ancora poco diffuse le soluzioni per il benessere fisico come gli standing desk.ma nonostante una diffusione ancora contenuta, questa sta riscontrando interesse nelle organizzazioni. I modelli e le pratiche sono molto diversi, dalla settimana compressa ai venerdì brevi, talvolta applicati solo in determinati periodi dell'anno, o una rimodulazione dell’orario lavorativo riservate a specifici profili di lavoratori, come quelli su turni. Le motivazioni principali per cui le organizzazioni hanno implementato o stanno valutando di introdurre la settimana corta sono: