Technogym, ricavi 9 mesi in crescita del 10%

Technogym

(Teleborsa) -ha annunciato i risultati preliminari dei primi nove mesi dell'esercizio, che evoidenziano% (+10,4% a cambi costanti) rispetto al medesimo periodo del 2023, grazie al buon andamento degli affari in Europa, Medio Oriente e nelle Americhe.“In uno scenario macroeconomico in flessione per diversi settori, Technogym continua a crescere più del mercato anche nel terzo trimestre del 2024, grazie a ingenti investimenti in innovazione", ha commentato Nerio Alessandri, Presidente e Amministratore Delegato di Tecyhnogym, aggiungendo "questo conferma il successo della nostra strategia di lungo termine che mette al centro il nostro ecosistema digitale basato sull’intelligenza artificiale".I ricavi al 30 settembre registrano una solida crescita sia del(+10,5%), che accelera ulteriormente il trend in atto già nel primo semestre 2024, che del(+7,9%).