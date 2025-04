Technogym, Barclays avvia copertura con Equal Weight: rischi limitati da dazi

Barclays

Technogym

Ferrari

(Teleborsa) -hasul titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness e Wellness, con una raccomandazione "" e un target price diper azione.Gli analisti delineano tre motivi principali per cui apprezzano Technogym. Innanzitutto, vedono un, poiché solo il 10% delle vendite di Technogym è destinato agli Stati Uniti. L'azienda ha anche potere di determinazione dei prezzi, infatti si definisce la "delle attrezzature per il fitness" e non ricorre agli sconti per aumentare la crescita delle vendite. Tra il 2018 e il 2019 (l'ultima volta che gli Stati Uniti hanno aumentato i dazi sulla Cina), il margine EBIT di Technogym è diminuito di 40 bps. Detto questo, c'è un certo rischio al ribasso per l'EPS di Technogym dai dazi.In secondo luogo, pensano che, che dovrebbe continuare a favorire Technogym poiché cerca di aumentare i suoi ricavi a un CAGR del 10%.In terzo luogo, ilFY24 di TGYM del 13,5% èdel 17,3%, raggiunto dalla società nel 2019. Viene osservato che la società ha assunto circa 250 dipendenti negli ultimi due anni (aggiungendo circa il 10% alla sua base di dipendenti) poiché mira a creare una società di "scienze della vita" e c'è abbastanza flessibilità nella base di costo di Technogym per espandere i margini anche se la crescita dovesse essere insufficiente.