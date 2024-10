BCE, Lagarde: obiettivo inflazione è in vista, ma prudenza è giustificata

(Teleborsa) -. L'inflazione era all'1,7% a settembre. Escludendo energia e cibo, era ancora al 2,7%. Siamo soddisfatti del dato dell'1,7%, ma sappiamo anche che l'inflazione aumenterà di nuovo nei prossimi mesi semplicemente a causa degli effetti base". Lo ha affermato la presidente della Banca centrale europea (BCE),, in un'intervista a Le Monde."A settembre i prezzi dell'energia erano inferiori del 6,1% rispetto all'anno precedente, riducendo il costo del paniere dei consumi - ha ricordato - Inoltre, l'inflazione nel settore dei servizi, che dipende fortemente dai salari, è ancora al 3,9%. Quindi,".A una domanda su come risponderebbe a coloro che affermano che la BCE ha reagito troppo tardi all'aumento dell'inflazione, ha detto: "Dico loro che dovremmo guardare ai fatti. Non dimenticate che l'inflazione era al 10,6% due anni fa. È scesa all'1,7%. Forse avremmo potuto iniziare qualche mese prima. Ma abbiamo aumentato i tassi al ritmo più veloce di sempre e siamo riusciti a ridurre notevolmente l'inflazione in un breve lasso di tempo. Ora. A meno che non ci sia uno shock importante, ciò accadrà nel corso del 2025".E a un domanda su come risponderebbe a coloro che ora la accusano di aver tagliato i tassi troppo tardi e non abbastanza rapidamente, ha replicato: "Il ritmo con cui i tassi di interesse saranno tagliati sarà determinato dai dati economici che riceveremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, in base alla nostra valutazione aggiornata delle prospettive di inflazione, alle dinamiche dell'inflazione di fondo e alla forza della trasmissione della politica monetaria. E per rivitalizzare la crescita, è".