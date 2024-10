Comer Industries, Alantra taglia target price e conferma Buy

Alantra

Comer Industries

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 39 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, confermando la" visto l'upside del 13%.Gli analisti scrivono che Comer è stata in grado di mantenere unnel 3Q24 nonostante le vendite siano crollate del 22% anno su anno a causa di una flessione del mercato di riferimento. Il margine EBITDA a 9 mesi si è attestato al 16,7%, rappresentando un'elevata redditività rispetto ai livelli storici, in mezzo a volumi ai minimi.Alantra prevede che le, mantenendo una visibilità limitata, in linea con le ultime prospettive Peer/OEM. Tuttavia, si aspetta che il gruppo confermi il suo margine EBITDA superiore al 16% su base FY (in linea con l'indicazione del management), grazie alle forti efficienze sui costi del gruppo, beneficiando al contempo di una solida generazione di FCF, sostenuta da investimenti in conto capitale di espansione effettuati nel 1H24 negli Stati Uniti.Considerati gli attuali venti contrari sia in AG che in Industrial, haFY24 del 5,5%, il che implica un -20% anno su anno nel 4Q24. Ha ridotto le vendite FY25 del 6,7%, prevedendo una crescita del fatturato del 3%, con un recupero back-end-loaded. Ha confermato le proiezioni di margine EBITDA, puntando al 17% entro il 2026 con una posizione di cassa netta rilevante di 81 milioni di euro, rafforzando la flessibilità del gruppo per accelerare M&A.