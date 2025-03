Sanlorenzo, Intesa taglia target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Sanlorenzo

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 52,5 euro) ilsu, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, confermando la" visto l'upside potenziale del 65%.Gli analisti ricordano che, per il 2025, il management ha affermato che sono in corso delle buone trattative; tuttavia,. Supponendo per Sanlorenzo standalone un debole slancio di acquisizione ordini nel primo trimestre 2025 e una ripresa nel secondo semestre 2025, il broker riduce le previsioni 2025-26 per le vendite nette consolidate di nuovi yacht del 3,9% e l'EPS del 6,2% in media.Gliammontano a 544,7 milioni di euro e corrispondono a circa il 60% delle nuove stime FY25 di Intesa per le vendite di nuovi yacht."Il titolo è scambiato a unscontando, a nostro avviso, la contrazione dell'acquisizione ordini che consideriamo temporanea", si legge nella ricerca.