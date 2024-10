Commercialisti: proroga per il concordato preventivo biennale a causa di difficoltà tecniche e normative

(Teleborsa) - Iltorna a chiedere con forza unaper l’adesione al. In una lettera inviata ale alil numero uno della categoria professionale scrive "facendo seguito a quanto già rappresentato nelle missive del 10 e del 16 ottobre u.s., mi vedo costretto adelle SS.LL. Ill.me, ancora una volta, leche li assistono stanno incontrando, in questi giorni, per il rispetto del termine del 31 ottobre per la trasmissione delle dichiarazioni e per l’eventuale adesione al concordato preventivo biennale"."Alle già segnalate difficoltà derivanti da un quadro normativo di riferimento ancora non definitivo per quanto concerne – scrive de Nuccio -, in particolare, il regime di "ravvedimento speciale" per le annualità pregresse connesso al concordato preventivo biennale (v., da ultimo, l’articolo 7 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n.155, ancora in corso di conversione in legge, che ha ampliato la platea dei soggetti che possono avvalersi del predetto regime) nonché da chiarimenti di prassi in costante aggiornamento (i più recenti si devono alle risposte alle Faq pubblicate, nella giornata del 28 ottobre, sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate), si è aggiunto dapprima, lo stesso 28 ottobre, unmessi a disposizione dall’Agenzia delle entrate culminato con un blocco totale nel pomeriggio e poi, in data odierna, lo scarto di numerosi modelli F24 di versamento, con motivazione "Squadratura contabile sezione erario", con cui i contribuenti stanno provvedendo a versare, tra le altre, le imposte sostitutive dovute per il "ravvedimento" per gli anni pregressi"."Per tali motivi – aggiunge - mi permetto die peranche alla luce di quanto disposto dall’articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante "Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, secondo cui "Qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’amministrazione finanziaria, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sonoin cui viene pubblicato …" il relativo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate"."In considerazione dei predetti malfunzionamenti tecnici – conclude de Nuccio - sonoche stanno rendendo oltremodo gravoso per i contribuenti e per i professionisti che li assistono il rispetto degli adempimenti e delle formalità in scadenza domani 31 ottobre 2024".