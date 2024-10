Concordato, commercialisti: non ingenerare false aspettative sulla proroga

(Teleborsa) - "In merito alle notizie che stanno circolando nel web e sui social media, ilprecisa che, al momento, non risulta alcuna proroga del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi in scadenza oggi unitamente all’eventuale adesione alla proposta di concordato preventivo biennale". È quanto afferma il presidente dei commercialisti italiani,"Nella piena consapevolezza che la proroga, richiesta più volte anche dal, sarebbe quanto mai opportuna, è necessario tuttavia non ingenerare nei Colleghi aspettative che non corrispondono alla realtà e, soprattutto, non trovano alcuna conferma nelle Istituzioni deputate a concederla", conclude de Nuccio.