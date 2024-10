Convergenze, ricavi 9 mesi in crescita del 14,6%

Convergenze

(Teleborsa) -chiude i primi nove mesi 2024 conrispetto ai 17,1 milioni dello stesso periodo del 2023. Nel dettaglio, la Business Unitha raggiunto ricavi per 8,6 milioni (+4,5%), mentre la BUha registrato ricavi pari a 11 milioni (+23,5%).Nei primi nove mesi del 2024 si registrano, inoltre,pari a oltre 66.564 unità, di cui oltre 54.748 per la BU TLC e oltre 11.816 per la BU Energia, rispettivamente a +5,5% e +11,9% comparati con lo stesso periodo dell’esercizio precedente. La percentuale di utenti presenti su rete FTTH e Wi-fi di proprietà è pari al 52,1% rispetto al 50,0% del 3Q2023.La rete in fibra ottica proprietaria, infine, si è ulteriormente ampliata nel corso dei primi nove mesi del 2024, raggiungendo un’estensione complessiva di oltre 10.800 km (rispetto ai 9.200 km al 3Q2023). Inoltre, nei primi nove mesi 2024, è cresciuto il numero di POD arrivando a oltre 10.000 rispetto agli oltre 9.100 dello stesso periodo dello scorso anno, e sono stati venduti 33,5 milioni di kWh, +11,1% rispetto i 30,2 milioni di kWh del 2023.