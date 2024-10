Euronext ie sindacati siglano accordo per chiudere vertenza su occupazione, orari e salario

(Teleborsa) -che chiude la vertenza- Fabi, First Cisl e Fisac Cgil -. Una vertenza culminata nello sciopero dello scorso giugno.L'accordo siglato con i principali sindacati prevede laper i prossimi tre anni,flessibili per garantire equilibrio tra vita privata e lavorativa egrazie al(1.000 euro cash e 1.000 euro welfare) riconosciuto a tutti i dipendenti, piùper altri quattro anni, ed altri riconoscimenti economici riconosciuti agli ad personam."Si tratta di un risultato maturato in mesi di lavoro intenso, faticoso, che ha richiesto di prendere decisioni importanti e spesso difficili", commenta il delegato della segreteria nazionale Fabi per il gruppo Borsa Italiana,, aggiungendo "un lavoro che finalmente ha portato ad un risultato che riteniamo fondamentale per il futuro di questo gruppo e di noi tutti, e che per questo motivo comporta da parte nostra la revoca dello stato di agitazione. Per tutti questi motivi riteniamo che quello raggiunto sia un accordo storico, reso possibile da un lavoro di squadra formidabile e coeso di tutte le sigle sindacali, di tutte le società del gruppo"."Tre ottimi accordi che rispondono alle esigenze dei dipendenti e aprono le porte a una stagione di relazioni sindacali proficue", sottolinea, responsabile nazionale per la Fisac Cgil del gruppo Borsa Italiana, aggiungendo "siamo fiduciosi che dalla presentazione del piano industriale del Gruppo Borsa Italiana, prevista per il 7 novembre prossimo, arrivino le conferme che ci attendiamo rispetto all'impegno del gruppo per la tenuta occupazionale e la crescita professionale dei colleghi e delle colleghe in Italia"."Nell'ambito della preparazione del piano strategico Euronext 2024-2027 - sottolinea una nota di- il Gruppo, riconoscendo il proprio ruolo comeeuropei e italiani, è impegnato ain Europa e in Italia, riaffermando il suo impegno per il futuro di tutti i suoi mercati. Questo includelungo l’intera catena del valore dei mercati dei capitali in Italia, in particolare nel Listing, Trading, Clearing, Settlement e servizi correlati"."Gli investimenti significativi dal momento in cui Borsa Italiana si è unita al Gruppo - prosegue - includono la, Italia, nel 2022, che ora elabora il 25% del trading azionario in Europa; l’espansione della, collegando i mercati italiani al più grande pool di liquidità in Europa; il mantenimento dele dei futuri sviluppi in Europa e in Italia, come dimostrato dall’acquisizione della tecnologia di MTS e Euronext Securities Milan da Nexi; ile l’acquisizione dei servizi di registro azionisti e fiscali e ilcome cassa di compensazione per i mercati azionari, derivati e delle materie prime in Europa. Questi investimenti hannodi Euronext in Italia, con oltre 100 nuove posizioni. Il Gruppo mira a mantenere almeno stabili i propri livelli occupazionali in Italia, concentrandosi sulla".