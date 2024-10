Maersk, le tariffe di trasporto più elevate spingono i conti nel terzo trimestre

Maersk

(Teleborsa) -, colosso danese del trasporto marittimo, ha detto che i suoi risultati de2024 riflettono l'impatto positivo di tariffe di trasporto notevolmente più elevate, volumi migliorati in tutti i segmenti e maggiori ricavi per mossa nei Terminal, con conseguentidi 15,8 miliardi di dollari (vs 12,1 miliardi un anno fa). L'di 4,8 miliardi di dollari (1,9 miliardi di) e l'EBIT di 3,3 miliardi di dollari (538 milioni) sono stati significativamente superiori all'anno precedente, principalmente guidati da Ocean, tuttavia sia Logistics & Services che Terminals hanno contribuito con un aumento di EBITDA ed EBIT., i ricavi sono aumentati in tutti i segmenti di 3 miliardi di dollari, mentre EBITDA ed EBIT sono aumentati rispettivamente di 2,7 miliardi e 2,3 miliardi, con un forte margine EBITDA del 30,4% e un margine EBIT del 21,0%."In questo trimestre, abbiamo nuovamente supportato i nostri clienti in periodi di elevata volatilità e scarsa visibilità - ha commentato il- Abbiamo ribadito il nostro impegno per una crescita redditizia e un progresso operativo, guidando i risultati in tutte le aree aziendali attraverso un'attenzione rigorosa e continua alla disciplina dei costi, ai guadagni di produttività e all'utilizzo efficiente delle risorse. In Logistica e servizi, il nostro sforzo concentrato ha portato a costanti miglioramenti dei margini e alla crescita attraverso la conquista di nuovi clienti. Nei terminal, abbiamo guidato ulteriori miglioramenti, basandoci su prestazioni già elevate. Il nostro team Ocean ha risposto alle ricorrenti interruzioni di rete con elevata agilità, sfruttando i nostri terminal hub e investendo in capacità e attrezzature per mitigare l'impatto della supply chain sui nostri clienti, ottimizzando al contempo i costi unitari".Sulla scia del forte trimestre combinato con una solida domanda del mercato dei container e la continuazione della situazione del Mar Rosso, Maersk haper il 2024 il 21 ottobre, prevedendo ora un EBIT sottostante per l'intero anno di 5,2-5,7 miliardi di dollari (in precedenza 3,0-5,0 miliardi).