Renovalo tra i Campioni Europei di Crescita

(Teleborsa) -è stata inserita nella prestigiosa, stilata da The Financial Times e Statista per il 2023. La classifica include 300 aziende europee che hanno mantenuto una crescita sostenuta delle vendite negli ultimi dieci anni.si posiziona alper numero di aziende incluse (55), riflettendo il ruolo di leadership economica delle aziende italiane nel contesto europeo.In particolare, Revolìvalo, fra il 2013 e il 2023, ha registrato unada 1 milione, con ilpari a +Renovalo S.p.A (Imprendiroma) (Target Price consensus: 5,42 euro) è tra i primari operatori in Italia nell’ambito della rigenerazione urbana e recupero di strutture immobiliari, certificata ESCo, grazie ad un approccio innovativo e una gestione aziendale improntata alla Sostenibilità e ai principi ESG.