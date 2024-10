SACE lancia operazione da 42 milioni per spingere l’export Made in Italy in Vietnam

(Teleborsa) -annuncia una nuova operazione didedicata allo sviluppo diper le imprese, in particolare, che operano nel settoreL’operazione vede SACE al fianco di, leader nella lavorazione, distribuzione e commercio dello zucchero in Vietnam.SACE ha garantito un. Il prestito ha una durata die l’azienda potrà accedere a, sostenendo la sua crescita e i suoi investimenti sia neiIl finanziamento è accompagnato da un impegno del Gruppo ad aumentare gli approvvigionamenti dall’Italia, sostenuto da incentivi economici. L’operazione è finalizzata a, facilitandone l’accesso al mercato vietnamita attraverso attività di Business Matching in Italia e in Vietnam.La, infatti, è il programma di SACE che offre alle aziende italiane un passaporto per i mercati internazionali, garantendo finanziamenti a controparti estere che si impegnano ad aumentare gli acquisti di beni e servizi dall'Italia. Il, elemento chiave della strategia organizzato da, facilita incontri mirati tra aziende italiane ed estere per sviluppare nuove collaborazioni e ampliare le opportunità di export.