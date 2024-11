Everli raggiunge i 100 milioni di buste della spesa consegnate e spinge sull’intelligenza artificiale

(Teleborsa) - Dalla nascita dell’azienda, avvenuta nel 2014,si è affermato come ilcon une oggiUn traguardo celebrato dal, il mercato azionario statunitense, con una proiezione speciale a Times Square, uno dei luoghi iconici di New York e città sede di Palella Holdings.Il risultato è frutto del profondo processo di rilancio e riorganizzazione di, nuovo azionista dell’azienda dopo l’acquisizione compiuta nel febbraio scorso, che ha visto, un margine di contribuzione aumentato del 30% rispetto allo scorso anno, un accordo inedito per il settore con le principali sigle sindacali finalizzato a garantire adeguati livelli di tutela agli operatori che consegnano la spesa a casa (c.d.shopper).I cambiamenti promossi dal nuovo azionista si stanno concretizzando anche in unadei processi interni attraverso l’intelligenza artificiale. In particolare, l’azienda sta adottandonelle applicazioni rivolte ai consumatori, negli strumenti e nell’organizzazione interna anche istituendo team cross-funzionali per supportare l'utilizzo dell'IA generativa.La trasformazione operata attraversoLa prima riguarda la creazione di contenuti, l’assistenza a clienti e shopper, l’esperienza utente. La seconda fase interessa la logistica su larga scala e l’iper-personalizzazione. Il 75% dei contenuti visivi——sono ora creati attraverso modelli IA, e in questo modo l'azienda fornisce contenuti in linea con il marchio, con qualità iperrealistica, in tempi più ristretti e ad un costo molto più contenuto. Nell’assistenza a clienti e shopper è stato creato un sistema unificato che centralizza tutti i dati e i sistemi di supporto chiave, pronto per le prossime evoluzioni in chiave IA pianificate per il prossimo trimestre.In relazione alla produttività Interna, l'IA generativa e l'automazione stanno ottimizzando i flussi di lavoro aziendali, consentendo a team più agili dicon un rilevante aumento della produttività. I cambiamenti interessano anche l’esperienza utente nella quale, integrando miglioramenti guidati dall'IA, Everli sta migliorando l'esperienza utente creando un'interfaccia più fluida e coinvolgente, su misura per le esigenze di ciascun consumatore, a partire dal suo algoritmo di ricerca. L'innovazione ha già portato aNella logistica su larga scala, attraverso il sistema "", Everli sta sviluppando soluzioni logistiche potenziate dall'IA per anticipare la domanda e gestire le interruzioni, che consentono modifiche in tempo reale alle consegne senza intervento umano e un miglioramento della qualità del servizio ad ampio raggio.Infine, gli strumenti di iper-personalizzazione di Everli, alimentati dall'IA, offriranno, dalle raccomandazioni di prodotti all'adattamento dinamico dell’interfaccia utente che creano un percorso fluido e in evoluzione per ogni cliente."Siamo l'avanguardia di un cambiamento radicale nello shopping di generi alimentari online, dove personalizzazione e convenienza sono fattori fondamentali - ha dichiarato– Il nostro obiettivo è rendere lo shopping di generi alimentari più semplice e piacevole possibile e, grazie all'IA e all'automazione, siamo in grado non solo di soddisfare le esigenze uniche di ogni cliente, ma anche di innovare radicalmente i nostri processi per diventare più snelli e veloci, concentrando le forze su ciò che conta di più per i nostri clienti. Questo porta a un'esperienza decisamente migliore, nella quale ogni nostro collaboratore può avere un impatto maggiore sull’azienda".