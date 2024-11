Finance For Food acquista il 51% di D&P per 500 mila euro

Finance for Food

(Teleborsa) -(FFF), società di consulenza quotata su Euronext Growth Milan che offre servizi di advisory con una specializzazione nella filiera agroalimentare e delle energie rinnovabili, ha sottoscritto un, pari al 51% di quest'ultimo. D&P è una società attiva nella consulenza strategica, finanziaria e industriale per lo sviluppo di investimenti e business, con particolare focus nel settore dell'energy e della transizione verde.Ilconcordato per la cessione a FFF della quota iniziale è pari a, che sarà versato ad Aldebaran in denaro alla data di esecuzione. L'operazione sarà finanziata da FFF con mezzi propri.Il contratto, al quale hanno partecipato entrambi gli attuali soci di D&P, Aldebaran e PFP, prevede anche la concessione didel capitale, sino al possibile trasferimento a FFF della totalità del capitale di D&P.Il razionale dell'operazione si inserisce nelle linee strategiche alla base del piano industriale della società, che prevedono, tra l'altro, la volontà di sfruttare opportunità di crescita per linee esterne, integrando società o rami d'azienda che possanodi FFF e/o supportare unanella prospettiva di sensibile incremento della capacità di generazione di ricavi. Il management di D&P annovera figure professionali - tra le quali l'amministratore delegato Gianluca Postiglione, Pierpaolo Festino e Maurizio Paolini - che contribuiranno alla crescita organica della società.Alla data odierna, D&P è titolare dell'11,1% dicon capitale sociale sottoscritto e versato per 1.800.000 euro costituito al fine di sottoscrivere un aumento di capitale in Strada Artificial Intelligence, start-up specializzata nella gestione dinamica dei voli di droni attraverso applicazioni digitali avanzate. Sulla base dei dati gestionali di D&P al 30 settembre 2024, non soggetti a revisione, D&P ha registrato"L'operazione consentirà` a FFF di accelerare il pianificato processo di ampliamento della propria attività a nuove industry, quale quella dell'energia e della transizione verde, permettendo alle due entità di mettere a fattor comune know-how, capacità operativa e canali distributivi con l'obiettivo di produrre efficienze operative e di conseguire un migliore livello di competitività` sul mercato", ha commentato l'