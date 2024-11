OPAS Unieuro, riapertura termini fino all'8 novembre

Unieuro

(Teleborsa) - Riapertura dei termini fino all'8 novembre 2024 dell' OPAS lanciata sumediante la quale Fnac Darty e sono giunti a detenere già il 71,5% del capitale di Unieuro.Gli Offerenti segnalano che la riapertura dei termini avrà luogo per 5 giorni di borsa aperta a decorrere dalla data odierna (inclusa), e precisamente per le sedute del 4 novembre, 5 novembre, 6 novembre, 7 novembre e 8 novembre 2024.Gli azionisti che non abbiano aderito all'Offerta durante il periodo di Adesione potranno aderire alla stessa durante la riapertura dei termini, avendo diritto al medesimo corrispettivo, che e' pari a 9,0 euro in contanti + 0,1 azioni Fnac Darty, come ricorda una nota. Gli offerenti pagheranno il corrispettivo a ciascun azionista Unieuro che abbia aderito all'Offerta durante la riapertura dei termini il quinto giorno di Borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di riapertura dei termini e quindi il 15 novembre 2024.Ilha così commentato: “Dopo il successo del primo periodo di offerta, siamo entusiasti di proseguire il nostro progetto di aggregazione con Unieuro. Con il periodo di riapertura dei termini di una settimana, che è iniziato oggi e durerà fino all'8 novembre, gli azionisti di Unieuro che non hanno ancora aderito hanno una grande opportunità di trarre vantaggio dalla nostra offerta, come ha già fatto la grande maggioranza degli azionisti di Unieuro”.