Circle, nuovo progetto per servizi logistica da 290mila euro

(Teleborsa) - Circle, PMI Innovativa attiva nel settore della logistica quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha annunciato l’avvio di un importante progetto didi servizi federativi nell’ottica di una forte condivisione dei dati lungo la catena logistica multimodale, per un importo di. "Questo progetto rappresenta un tassello fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi della supply chain coerentemente con quanto delineato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)", ha sottolineato l'azienda in una nota."La consulenza - ha spiegato Circle - si concentrerà su diverse aree strategiche, fondamentali per la definizione e l'implementazione del nuovo modello di interoperabilità. Tra leè previsto: il Supporto Tecnico e Architetturale, offerto come attività di supporto specialistico per la definizione delle componenti, che garantisce un'analisi approfondita e una progettazione adeguata per il nuovo modello logistico; lo Sviluppo di APIs e Servizi; il Consolidamento del Data Set. Questo passaggio diviene cruciale al fine di espandere il data set regolamentato, consolidando standard de facto di settore e contribuendo a snellire i traffici e migliorare il coordinamento dei flussi logistici".“In un contesto di crescente digitalizzazione e innovazione nel settore della logistica – commenta, CEO di Circle Group - il nostro obiettivo è supportare tutti gli attori nella creazione di servizi federativi che non solo rispondano alle esigenze attuali, ma siano anche pronti per le sfide future della logistica. La digitalizzazione e l'interoperabilità sono fondamentali per un sistema che aspira a essere più efficiente e reattivo. Siamo molto lieti di intraprendere questo ulteriore tratto di viaggio verso l'innovazione e la modernizzazione della logistica italiana e di contribuire a un futuro più connesso e collaborativo".