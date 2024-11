Diasorin, +4% i ricavi nei nove mesi. Alza la guidance

Diasorin

(Teleborsa) -chiude i primi 9 mesi dell'anno conpari a 876 milioni di euro (+4% a tassi di cambio costanti). L' ebitda adjusted si attesta a 292 milioni (+6%), con un'incidenza sui ricavi pari al 33%.L'è pari a 176 milioni (incidenza sui ricavi pari al 20%), in crescita di 12 milioni, pari al +8% rispetto ai primi 9 mesi del 2023.Diasorin rivede al rialzo la guidance per l'esercizio 2024 a tassi di cambio costanti, con ricavi ex covid in crescita di circa +7% (ricavi covid pari a circa 30 milioni) ed ebitda adjusted margin pari a circa il 33%.