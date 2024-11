Ferrari, Vigna: nuovo piano al Capital Market Day nel secondo semestre 2025

Ferrari

(Teleborsa) -"terrà un capital Market Day nel secondo semestre 2025" per la presentazione del nuovo piano industriale con target finanziari, investimenti e piano lanci. Lo ha anticipato ildurante la presentazione dei conti trimestrali agli analisti. Il nuovo piano inizierà nel 2026 alla scadenza di quello attuale presentato a giugno 2022.Vigna, ha detto inoltre che il business plan "procede in linea con le previsioni", grazie anche ai solidi risultati del terzo trimestre. "Perseguiamo la nostra strategia con fiducia e determinazione", ha aggiunto."I nostri 5 concessionari in Cina non vedono segnali di crisi. I libri ordini coprono 5 trimestri", ha detto ancora il CEO. In Cina, Hong Kong e Taiwan, Ferrari ha registrato nel terzo trimestre un calo delle consegne del 29% a 281 unità, mentre nel resto dell'area Asia Pacifico la crescita è stata del 6% a 606 unità.