INWIT, utili e ricavi in crescita nel terzo trimestre

INWIT

(Teleborsa) - Il terzo trimestre dell’esercizio 2024 disi chiude con ricavi che si attestano a 260,3 milioni di euro, in aumento del 7,6% rispetto allo stesso periodo 2023 (euro 242 milioni). Al netto dei ricavi one-off presenti nello scorso esercizio, il confronto con lo stesso periodo 2023 si conferma in crescita del +7,7%.L’ EBITDA si attesta a 237,2 milioni di euro, con un margine sui ricavi pari al 91,1 e in aumento del 6,4% rispetto al terzo trimestre 2023. La crescita anno su anno è del +6,5% se si escludono i già citati ricavi one-off. L’EBITDAaL (EBITDA – costi di locazione), principale margine operativo della società, si attesta a 189,5 milioni di euro, in crescita del +9,0% rispetto all’anno precedente, per un rapporto sui ricavi in crescita dal 71,8% del terzo trimestre 2023 al 72,8% del trimestre in esame; questo in considerazione dell’aumento più che proporzionale dell’EBITDA rispetto all’aumento dei costi di locazione, pari a 47,7 milioni di euro rispetto a 49,2 milioni di euro nel terzo trimestre 2023.L’è pari a 140,1 milioni di euro, con un incremento del +9,1% rispetto allo stesso periodo 2023;L’si attesta a 87,0 milioni di euro, in crescita del +2,2% rispetto allo stesso periodo 2023;L’i, pari a 4.581 milioni di euro (inclusivo delle passività finanziarie IFRS16) risulta in aumento (+7,2%) rispetto al 30 settembre 2023 (pari a 4.275 milioni di euro), essenzialmente per effetto della maggiore remunerazione agli azionisti in termini di dividendi e riacquisto di azioni proprie. La leva finanziaria, in termini di rapporto tra indebitamento netto ed EBITDA, è sostanzialmente stabile a 4,8x rispetto al terzo trimestre 2023 per il sopracitato incremento dell’indebitamento finanziario netto (leva finanziaria pari a 4,9x nel secondo trimestre 2024)., I ricavi si attestano a 772,1 milioni di euro, in aumento del +8,3% rispetto allo stesso periodo 2023 (713,2 milioni di euro). L’EBITDA ammonta a 705,8 milioni di euro, in aumento del +8,1% rispetto allo stesso periodo 2023. L’EBITDAaL si attesta a 559,6 milioni di euro, in crescita del +10,4% rispetto allo stesso periodo 2023. L’utile netto del periodo si attesta a 266,0 milioni di euro, in crescita del +6,9% rispetto allo stesso periodo 2023.