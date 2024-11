Concordato biennale verso la proroga a metà dicembre

(Teleborsa) -. Stando alle voci che circolano nelle ultime ore, il governo potrebbe ricorrere ad unsino alla prima decade o al massimo alla, per favorire di quei contribuenti che, pur avendo presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine delle 31 ottobre, non hanno ancora accettato al concordato. Ilsarebbe dunque l'avere presentato laLa proroga verrebbe incontro alle continuecommercialisti ed intermediari fiscali - costretti sino ad oggi a lavorare a ritmo serrato, a causa di una serie die dellaper l'adesione alla procedura.I primi dati emersi allaevidenziano unasu una platea di 2,7 milioni di partite IVA assoggettante agli indici di affidabilità fiscale (ISA),imprese e professionisti, hanno accettato la proposta fatta dall'Agenzia delle Entrate e quindi si troveranno, per i prossimi due anni, in una situazione di tranquillità, senza essere assoggettati a controlli e verifiche del fisco."Soggetti da ritenere fiscalmente corretti e sui quali la stessa Agenzia potrà distogliere lo sguardo", ha spiegato il, aggiungendo che questo tipo di controllo dovrebbe risultare molto simile alla cooperative compliance per i grandi contribuenti e sostituire una forma di controllo ex post con una ex ante, istaurando una sorta di dialogo e confronto.Sino ad ora, ildel concordato biennale dovrebbe essere. Il primo bilancio delle adesioni infatti avrebbe fatto emergere oltredi euro assoggettabili alle imposte dirette () ed altriai fini. Ne derivano entrate tributarie per circa 425 milioni nel 2024 e 865 milioni nel 2025 da impiegare per il taglio delle tasse ed il carico fiscale sul ceto medio.Ildel concordato non sarebbe solo numerico, ma, poiché si stima che circaprecedentemente classificati di medio-bassa affidabilità (valori ISA fino a 8)(ISA 10) ed uscirebbero così fuori dal "perimetro dell’evasione fiscale"