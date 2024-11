ELES, ricavi in crescita del 4% nei 9 mesi

ELES

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, ha chiuso idel 2024 conpari a 22 milioni di euro, in crescita del 4% rispetto ai 21,1 milioni di euro del 30 settembre 2023. Permane forte l'incidenza dell'export, pari al 45% dei Ricavi delle Vendite Consolidati."I ricavi del Gruppo nei primi nove mesi del 2024, sono stati fortemente superiori alle nostre attese nell'end market A&D ed inferiori in ambito Semi a causa del significativo rallentamento dell'end market automotive e dello spostamento all'ultimo trimestre di taluni investimenti da parte dei nostri clienti - ha commentato l'- Siamo molto soddisfatti del posizionamento della nostra offerta per il testing di dispositivi High Power e High Voltage che sta agevolando l'apertura di nuovi mercati e le attività di sviluppo commerciale; in particolare negli USA, dove sono previste diverse DEMO in questi mesi ed in Europa".