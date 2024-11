Iran, CPO Commercialisti: "stop a costante violazione diritti donne"

(Teleborsa) - I Comitati Pari Opportunità dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, rappresentati dal CPO Nazionale della categoria, esprimono la propria solidarietà nei confronti dila studentessa iraniana che lo scorso 3 novembre è stata arrestata a Teheran dopo essersi spogliata in seguito alle accuse di vestirsi in modo inappropriato, in particolare al modo in cui indossava il velo. La soluzione, ancora una volta, è stata quella di considerare la ragazza una malata psichiatrica e rientra in un modello di repressione in cui le rigide norme che regolano l’abbigliamento femminile rappresentano strumenti dinternazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, I CPO dei commercialisti sottolineano “la costante violazione dei diritti delle donne perpetrata in Iran dal 1978. Sono ormai decenni, infatti, che le iraniane combattono mettendo a rischio la propria vita, a volte sacrificandola direttamente, per chiedere l’uguaglianza di genere, pari diritti e opportunità. Le pari opportunità non devono essere solo parole, ma rappresentare una concreta azione che tutti gli Stati civili, o che si ritengono tali, devono mettere in atto”.concludono i CPO dei commercialisti –, ma diffondere le azioni di protesta messe in atto dalle donne iraniane per la conquista di una libertà che in Occidente è troppo spesso scontata e sottovalutata”.