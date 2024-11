Pirelli, avviato procedimento su soci cinesi per possibile violazione Golden Power

Pirelli

(Teleborsa) -, produttore italiano di pneumatici che fa parte del FTSE MIB, ha comunicato che Marco Polo International Italy (MPI), anche per conto di China National Tire and Rubber (CNRC), ha trasmesso a Pirelli copia del provvedimento del 31 ottobre 2024 notificato a CNRC dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha ritenuto di avviare unda parte di CNRC delle prescrizioni contenute nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2023 con il quale sono stati esercitati i poteri speciali mediante l'imposizione di specifiche prescrizioni, ai sensi delIn particolare, il procedimento riguarda la potenziale violazione della prescrizione di garantire l'assenza ditra Pirelli da una parte e CNRC dall'altra.Il provvedimento ha fissato il termine per la conclusione del procedimento indecorrenti dalla data di notifica del provvedimento.CNRC ha comunicato a Pirelli didel DPCM Golden Power ed è confidente di chiarire la propria posizione durante il procedimento. MPI ha anche invitato Pirelli a curare la comunicazione di tale informazione al mercato nel rispetto delle previsioni di legge.