Pirelli, da Sinochem "ferma opposizione" a valutazione su controllo

Pirelli

(Teleborsa) -, la holding d'investimento che raggruppa i soci cinesi guidati da ChemChina, "esprime" all'informativa votata a maggioranza del CdA di, produttore italiano di pneumatici che fa parte del FTSE MIB, in cui si dichiara venuto meno il controllo della società.Il comunicato del CdA "afferma che Pirelli non ha più un controllante ai sensi dell'IFRS 10 - si legge in una nota - La società Marco Polo International Italy esprime profondo disappunto e ferma opposizione riguardo alla valutazione sul controllo espressa da Pirelli. Secondo quanto riportato nel comunicato di Pirelli tale conclusione sarebbe dovuta al DPCM Golden Power del 16 giugno 2023. Si tratta, tuttavia, di unache privi MPI del controllo su Pirelli, anzi lo presuppone"."Tra l'altro - viene sottolineato - MPInell'assemblea ordinaria" e "quindi ad avere il controllo di Pirelli, pur non esercitando in attuazione del citato Decreto attività di direzione e coordinamento"."Inoltre, una società quotata, come Pirelli, avrebbe dovuto garantire un'adeguata e completa informativa anche sul controllo da MPI ai sensi dell'articolo 93 del TUF (Testo Unico della Finanza), fermo restando che MPI dispone di validi elementi per sostenere la permanenza del suo controllo anche ai sensi del IFRS 10 - viene aggiunto - In qualità di azionista responsabile di Pirelli, abbiamo, e continueremo a farlo con spirito di collaborazione con tutte le autorità competenti assicurando la naturale tutela degli interessi di MPI e preservando sempre lo sviluppo e la crescita di Pirelli".