Previdenza complementare cruciale per giovani e stabilità sistema pensionistico

(Teleborsa) - Larappresenta un elemento cruciale perdi oggi e per la. Ma anche una opportunità per la, dal momento che i fondi pensione sono fra gli attori principali nel campo degli investimenti infrastrutturali e più in generale dei progetti di medio-lungo periodo. E' quanto emerso da un, in occasione dell’incontro "Costruire il Futuro: strategie e opportunità della Previdenza Complementare", promosso dall'Onorevole, Presidente dell’XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato, che si è tenuto a Roma.Obiettivo del confronto è individuare soluzioni alle esigenze che i giovani avvertono in tema di previdenza integrativa, ma anche mettere in luce ile cogliere l'appello delle imprese,per loe quindi più accessibile, flessibile ed attrattiva.Per l'Onorevole, Presidente dell’XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato, la previdenza complementare "è uno strumento che deve essere fatto conoscere: ad oggitra i 16 ed i 26 anni" e quindi emerge anche "un aspetto conoscitivo che deve essere fatto nelle scuole". C'è poi un aspetto fiscale - ha sottolineato Rizzetto - per cercare di capire come incentivare l'adesione alla previdenza complementare.. "Noi ci siamo impegnati, quale maggiore fondo di previdenza aperto in Italia, per portare all'attenzione dei policymaker e della comunità finanziaria allargata le istanze delle imprese e dei lavoratori", commenta, Amministratore delegato di, spiegando "ci sono istanze di maggiore informazione e formazione, di apertura del mercato, perché scelte irreversibili in regime di assenza e concorrenza sono sempre difficili da digerire, e di una complementarietà tra il primo pilastro pubblico e un secondo pilastro privato".Grande attenzione è stata dedicata alla ricerca di soluzioni innovative e concrete per promuovere la previdenza complementare tra i giovani, così come emerge dalnato da una collaborazione tra. "Mi piace dire che ci sono tanti think-tank ma pochi previ-tank, che è il nome del nostro think-tank, perché in 8 mesi di duro lavoro, con gli HR Director e con i giovani, abbiamo veramente fatto delle azioni concrete", ha affermato, Presidente e Fondatrice di. Quello che rende unico questo progetto - ha sottolineato - è l'essere strategico ed operativo nello stesso tempo.