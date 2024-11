Smart Capital avvia bookbuilding. Quotazione su EGM PRO entro fine novembre

Alantra

Intesa Sanpaolo

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni industriali di tipo permanent capital specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, ha presentato a Borsa Italiana la Comunicazione di Pre-Ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (). Prevede che l’amissione a quotazione possa avvenire2024.È previsto che il flottante sia realizzato attraverso undi azioni ordinarie di nuova emissione riservato a investitori qualificati e istituzionali.Il prezzo di collocamento è stato fissato in 1,55 euro per azione corrispondente ad unaalla data di ammissione a quotazione pari a circa(incluse le azioni a voto plurimo che non saranno ammesse alle negoziazioni). Il bookbuilding ha avuto avvio in data odierna."Con grande soddisfazione annunciamo questo importante passo verso la quotazione sul mercato Euronext Growth Milan, Segmento Professionale - hanno commentato, Co-Managing Partner di Smart Capital - Abbiamo deciso di intraprendere questo percorso per trovare le, cogliendo così nuove opportunità di investimento che si presentano in un contesto economico in continua evoluzione. Grazie all’accesso a capitali aggiuntivi, miriamo a incrementare il nostro ruolo di partner strategico per le PMI italiane, promuovendo l'innovazione e la crescita nelle realtà industriali in cui investiamo".Smart Capital è assistita dain qualità die Joint Global Coordinator, dain qualità di Joint Global Coordinator, da Banca Investis in qualità di Joint Global Coordinator, dain qualità di IPO Financial Advisor.