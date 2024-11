Assiom Forex e ALTIS Università Cattolica insiemme per un corso executive

(Teleborsa) -, l’Associazione degli Operatori dei Mercati Finanziari, eGraduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore comunicano che sonoche si svolgerà dalin presenza presso le sedi di ASSIOM FOREX e ALTIS Università Cattolica.Il Corso, che si rivolge a portfolio manager e trader e professionisti delle sale di negoziazione o impegnati nelle Tesorerie, prevede 75 ore di didattica suddivise in 10 moduli tenute da docenti ALTIS e ASSIOM FOREX. Il percorso di alta formazione ha l’obiettivo di, anche alla luce del crescente spazio che gli aspetti ESG stanno prendendo, proponendosi come strumento di formazione e aggiornamento per operatori e professionisti del settore bancario, assicurativo e dell’asset management.La collaborazione tra ALTIS e ASSIOM FOREX mette a disposizione una, formata da professionisti e accademici di comprovata esperienza e prevede di integrare temi operativi e regolamentari, inclusi i trend legati alla sostenibilità, con focus sui mercati dei servizi finanziari e sui temi ESG. Le lezioni si svolgeranno in modalità didattica partecipativa dove i momenti di esposizione verranno affiancati daAl termine del percorso formativo, i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% del corso (7 giornate), riceveranno l’attestato di partecipazione e l’Open Badge ufficiale dell’Università Cattolica, credenziale digitale che rappresenta una forma innovativa di condivisione delle competenze acquisite.