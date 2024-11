Brembo, utile 9 mesi scende a 197 milioni di euro con aumento oneri finanziari

Brembo

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella produzione di sistemi frenanti, ha chiuso idel 2024 conconsolidati pari a 2.927,8 milioni di euro, in crescita dello 0,3% (+0,8% a cambi costanti) rispetto ai primi nove mesi dell'anno precedente.Il margine operativo lordo () ammonta a 501,1 milioni di euro (17,1% dei ricavi) e si confronta con 500,2 milioni dello stesso periodo del 2023 (17,1% dei ricavi). Gliammontano a 37,1 milioni di euro (14,8 milioni al 30 settembre 2023)L'è di 197,2 milioni di euro, che si confronta con 231,1 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente (-14,7%)."I risultati raggiunti in questi primi nove mesi del 2024 dimostrano la forte resilienza del Gruppo, frutto della nostra strategia di medio-lungo periodo, di fronte a un settore automotive che sta affrontando un periodo di pesanti difficoltà a livello mondiale - ha commentato il- Abbiamo preservato ricavi ed EBITDA in linea con il medesimo periodo del 2023, che era stato già positivo, anche grazie alla buona performance dell'aftermarket. Sebbene il contesto macroeconomico rimanga sensibilmente complesso, Brembo continua a investire. Abbiamo annunciato l'acquisizione del leader globale delle sospensioni Öhlins, la più grande nella storia del Gruppo. Questo investimento industriale rafforzerà il posizionamento di Brembo sul mercato per fornire soluzioni intelligenti e integrate ai nostri clienti".L'al 30 settembre 2024 si attesta a 637 milioni di euro, in aumento di 182,2 milioni rispetto al 31 dicembre 2023. Senza gli effetti dell'IFRS 16 l'indebitamento finanziario netto sarebbe di 462 milioni di euro, in aumento di 178,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2023.Nonostante lo scenario geopolitico e l'attuale contesto del mercato automotive a livello globale non mostrino segni di miglioramento, Brembodi chiudere l'anno con ricavi in linea con l'anno precedente e un margine EBITDA del 17%. Per quanto concerne la posizione finanziaria netta il Gruppo si attende 300 milioni di euro a fine anno, con investimenti netti per 400 milioni di euro.