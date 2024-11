IGD conferma guidance. Oneri finanziari pesano su perdita

IGD SIIQ

(Teleborsa) -, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso i primi nove mesi del 2024 conpari a 100,7 milioni di euro, in decremento del 4,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; l'incremento rispetto al dato 2023 restated (a seguito della cessione del portafoglio di asset completata ad aprile 2024) è pari a +3,2%. L'è pari a 77,7 milioni di euro (-4,1% rispetto ai primi nove mesi del 2023; +3,9% la variazione rispetto al dato restated), con un margine in lieve calo pari al 72,8% (-10bps).Lacomplessiva è pari a -52,1 milioni di euro (+67,8%); il dato, depurato da partite contabili relative a IFRS 16 e oneri non ricorrenti, è pari a -43,9 milioni di euro, in peggioramento del +50,3% rispetto al 30 settembre 2023, per l'incremento del costo medio degli ultimi finanziamenti ottenuti.L'è pari a 26,3 milioni di euro, in decremento del -40,7% rispetto al 30 settembre 2023, per il solo effetto dei maggiori oneri finanziari. La variazione rispetto al dato restated è pari a -31,0%. Il gruppo chiude i nove mesi con unapari a -32 milioni di euro, inferiore del -17,7% rispetto a settembre 2023 (-39 milioni di euro)."L'andamento dell'attività nel terzo trimestre di quest'anno evidenzia un trend positivo e un rafforzamento della gestione caratteristica, con- ha commentato l'- Abbiamo registrato un incremento dell'8% sui rinnovi e le ricommercializzazioni del trimestre e un allungamento delle scadenze dei contratti, che ci offre una buona visibilità anche sui prossimi anni. Trimestre dopo trimestre, ritengo siano ben visibili i risultati del lavoro che stiamo facendo. La prossima tappa di questo nuovo percorso sarà la messa a terra delle linee strategiche del nuovo piano industriale che presenteremo tra qualche settimana. Stiamo continuando a operare con grande attenzione alla parte finanziaria, con l'obiettivo di allungare le scadenze e ridurre il costo medio del debito, altra priorità che ci siamo dati già nei mesi scorsi".La societàFFO comunicata al mercato in data 27 febbraio 2024 (Utile netto ricorrente 2024 atteso a circa 34 milioni di euro).Ilsarà presentato il2025-2027 alla comunità finanziaria a Milano.