Olidata, Websim abbassa target price e conferma Outperform

Olidata

(Teleborsa) - Websim Corporate Research (Intermonte) ha abbassato aper azione (da 7,30 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e system integrator nel settore dei servizi digitali, confermando ilsul titolo a "".Gli analisti parlano di, su cui pesano. La frenata dei ricavi nel secondo semestre ha coinciso con il coinvolgimento della società in un'indagine promossa dal Tribunale di Roma con ipotesi di corruzione e turbata libertà di incanti. Procedimento che, coinvolgendo numerose altre società, ha causato lo slittamento di svariate aggiudicazioni di bandi indetti dalla PA.sonoe non destano gravi preoccupazioni, rimanendo piuttosto indice di mancate opportunità all'interno dei settori più innovativi. A seguito del calo nel fatturato, Olidata sta facendo leva sulla propria politica commerciale, contraendo il circolante per finanziarsi anche tramite l'attività commerciale. L'aumento degli oneri finanziari è dovuto al finanziamento di parte del debito commerciale, ma, considerando il ridotto parco fornitori con cui l'Azienda intrattiene rapporti storici, e che regolarmente accordano piani di rientro, per ora onorati da ambo le parti.Websim evidenzia l'per 7,7 milioni di euro, con ildi Olidata, controllato al 40%, che non ha preso il volo. La società è ora in dismissione e verrà pertanto rimossa dal computo del target price. CapEx in marcato aumento (6,6 milioni di euro), ma senza nuovi investimenti strategici. La voce è perlopiù composta dai costi relativi alla nuova sede aziendale.