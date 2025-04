IGD, assemblea approva bilancio e dividendo di 0,10 euro. Introdotto voto maggiorato

IGD SIIQ

(Teleborsa) - L'di, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan, ha approvato ildi Esercizio al 31 dicembre 2024 e deliberato l'erogazione di un dividendo di 0,10 euro per azione per complessivi 11.034.190,30 euro. Il dividendo sarà messo in pagamento, con stacco della cedola n. 7 in data 12 maggio 2025 (ex date), a partire dal 14 maggio 2025, con record date 13 maggio 2025.Inoltre, è stato: approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia die sui compensi corrisposti; deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; approvato le modifiche al Regolamento dell'Assemblea della Società;In sede straordinaria, ha: approvato la modifica dell'art. 7 dello statuto sociale introducendo la; approvato la modifica dell'art. 13 dello statuto sociale introducendo la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il cosiddetto "Rappresentante designato".