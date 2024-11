Paolo Capone, Segretario Generale UGL: "Ruolo leader sindacale deve essere responsabile e aperto al dialogo"

(Teleborsa) - "In risposta alle recenti affermazioni di Maurizio Landini, desidero sottolineare lasul ruolo che ciascun leader sindacale deve assumere in questo momento per il nostro Paese. Incitare allae rischia di acuire tensioni latenti che potrebbero degenerare". Lo ha dichiarato in una nota"Credo fortemente che ilper affrontare le sfide economiche e sociali attuali. È nostro dovere esprimere eventuali critiche e suggerire soluzioni al Governo, mettendo da parte i pregiudizi ideologici, per tutelare i diritti dei lavoratori e promuovere il benessere collettivo. In tal senso - continua- rivolgo un appello a tutte le parti sociali affinché, nella distinzione dei ruoli, si impegnino in un, avendo sempre come obiettivo primario il progresso e la stabilità del Paese".