Il Sole 24 Ore, pubblicate liste candidati CdA e Collegio Sindacale

(Teleborsa) -rende noto, in vista dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 30 aprile 2025, le liste di candidati alla carica di Amministratore e Sindaco pervenute alla Società nei termini e con le modalità di legge.Per il: Lista presentata dall’Azionista, titolare di n. 9.000.000 azioni ordinarie e di n. 37.995.082 azioni di categoria speciale de Il Sole 24 ORE, complessivamente pari al 71,718% del capitale sociale con diritto di voto, da cui risultano i seguenti candidati: Colaiacovo Maria Carmela; Ravera Secondina Giulia; Brusco Franca; Griccioli Gaia; Silvestri Federico; Cecchi Martina; Dompé Sergio Gianfranco Luigi Maria; Stirpe Maurizio; Scudieri Paolo; Somma Francesco; Mascarino Paolo.I candidati Ravera Secondina Giulia, Brusco Franca e Griccioli Gaia hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.Lista presentata dall’Azionistatitolare di n. 3.284.954 azioni di categoria speciale de Il Sole 24 ORE, pari al 5,027% del capitale sociale con diritto di voto, da cui risultano i seguenti candidati: Dondi dall’Orologio Luca; Cannone Tommaso Maurizio.Entrambi i candidati Dondi dall’Orologio Luca e Cannone Tommaso Maurizio hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.Per il: Lista presentata dall’Azionista Confindustria, da cui risultano i seguenti candidati: Sindaci Effettivi, Tiezzi Matteo; Pugliese Sabrina. Sindaci Supplenti, Romano Vanja.Lista presentata dall’Azionista Giornalisti Associati, da cui risultano i seguenti candidati: Sindaci Effettivi, Salvadori di Wiesenhoff Vittorio. Sindaci Supplenti, Menegazzi Roberto.