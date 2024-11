Pirelli, utile nove mesi a 371 milioni. Confermati target 2024

Pirelli

(Teleborsa) - Nei2024ha registrato una crescita dei principali indicatori economici. Isono stati pari a 5.184,5 milioni di euro, in crescita dello 0,5% rispetto ai primi nove mesi 2023 e con una crescita organica pari a +4,9% (-4,4% l’impatto derivante dai cambi e dall’iperinflazione in Argentina e Turchia). L’High Value rappresenta il 76% del fatturato totale (74% nei primi nove mesi2023). Nel2024 i ricavi sono stati pari a 1.737,0 milioni di euro, in crescita dello 0,8% rispetto allo stesso periodo 2023. La crescita organica dei ricavi è stata pari a +5,5% (-4,7% l’impatto derivante dai cambi e dall’iperinflazione in Argentina e Turchia).L’andamento deinei primi nove mesi 2024 è stato positivo per il +2,2% per effetto della strategia di focalizzazione sull’High Value e della graduale riduzione dell’esposizione sul segmento Standard. Nel terzo trimestre 2024 i volumi hanno registrato una crescita del +3,0%, in miglioramento rispetto al primo trimestre (+2,3%) e al secondo trimestre (+1,2%) grazie alla decisa crescita dell’High Value.L’ Ebitda adjusted nei primi nove mesi 2024 è stato pari a 1.157,0 milioni di euro, in crescita del 3,7% rispetto ai 1.115,8 milioni di euro del corrispondente periodo 2023. L’Ebit adjusted nei primi nove mesi 2024 è stato pari a 815,9 milioni di euro, in miglioramento di 33,4milioni di euro rispetto ai 782,5 milioni di euro nel corrispondente periodo 2023, con un margine Ebit adjusted in miglioramento al 15,7% (15,2% nei primi nove mesi 2023) grazie al contributo delle leve interne.nei primi nove mesi 2024 è stato pari a 371,1 milioni di euro (411,0 milioni di euro nei primi nove mesi 2023) e riflette da un lato – come citato in precedenza - gli effetti positivi sull’utile dei primi nove mesi 2023 per circa 40 milioni legati al Patent Box per il triennio 2020-2022 e, dall’altro, gli impatti nei primi nove mesi 2024 legati all’iperinflazione. Nel terzo trimestre 2024 l’utile netto è stato pari a 139,8 milioni di euro (168,4 milioni di euro nel terzo trimestre 2023 che includeva impatti positivi per circa 40 milioni di euro legati al Patent Box per il triennio 2020-2022).Laal 30 settembre 2024 è pari a -2.816,2 milioni di euro (-2.978,0 milioni al 30 giugno 2024 e -2.261,7 milioni di euro al 31 dicembre 2023).Alla luce dei risultati conseguiti nei primi nove mesi e dello scenario atteso, "comunicati lo scorso 1° Agosto 2024. Le previsioni per il 2024 sono:attesi a circa 6,7 miliardi di euro (circa 6,6-6,8 miliardi di euro il target indicato ad agosto 2024) con: volumi a circa +2% (circa+1,5% / +2,5% la precedente stima); prezzo/mix in miglioramento a circa+2,5% (nella parte alta della precedente indicazione di +2% / +2,5%) grazie al continuo miglioramento del mix di prodotto; impatto cambi atteso pari a circa-4% / circa-3.5% (-4%/-3% la precedente indicazione). Ebit Margin adjusted confermato a circa il 15,5%.confermata fra circa500 e circa520 milioni di euro grazie alla performance operativa e alla gestione del capitale circolante.confermati pari a circa 400 milioni di euro (circa il 6% dei ricavi).confermata negativa a circa 1,95 miliardi di euro, con un rapporto fra PFN/ Ebitda Adjusted confermato fra circa 1,32 e 1,26 volte.