Svezia, banca centrale taglia tassi di 50 punti base al 2,75%

(Teleborsa) - La, la banca centrale svedese, haper fornire ulteriore supporto all'economia e aiutare l'inflazione a stabilizzarsi al target.Se le prospettive per l'attività economica e l'inflazione rimangono le stesse, il tasso di riferimento potrebbe esseree durante la prima metà del 2025, in linea con quanto comunicato a settembre, si legge nella nota della banca centrale."Per sostenere ulteriormente l'attività economica, il tasso di riferimento deve essere tagliatoa settembre - viene evidenziato - È importante di per sé che l'attività economica si rafforzi, ma è anche una condizione necessaria affinché l'inflazione si stabilizzi vicino al target".